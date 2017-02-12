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رقم الخبر: 187063 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: منوعات  
كتبت على سيارتها (حمارة جديدة بالسواقة) فتحولت الى نجمة!

كتبت على سيارتها (حمارة جديدة بالسواقة) فتحولت الى نجمة!

ابتكرت الشابة اللبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءً من مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً الى نشرات الأخبار.

وفي التفاصيل، فقد علّقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: (حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني) ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الأخبار لإجراء مقابلة معها ومعرفة قصة هذه العبارة.

فهل فعلاً تلك السيدة (حمارة بالسواقة)، ولماذا قالت ولماذا كتبت تلك العبارة ووضعتها على سيارتها؟!.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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