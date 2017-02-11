سيعرض الفيلمان الوثائقيان الايرانيان «آتلان» للمخرج معين كريم الديني و«اوسيا» للمخرج علي رضا دهقان، في الدورة السابعة لمهرجان «CINEMA VERDE» للأفلام الفنية والبيئية، في امريكا.

وبدأت فعاليات المهرجان اعتباراً من الخميس 9 من شباط / فبراير في ولاية فلوريدا الأمريكية، وسيعرض الفيلمان الايرانيان في القسم الرسمي للمهرجان.

يهدف مهرجان CINEMA VERDE، الى تعليم المسائل المتعلقة بالبيئة عبر الافلام الفنية.

ويشارك في هذه الدورة من المهرجان 45 فيلماً وثائقياً وقصيراً وسينمائياً من 45 بلداً كألمانيا وايران واليابان وامريكا والصين واستراليا وانجلترا وكندا وباكستان.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى اليوم 12 من شباط / فبراير الجاري.