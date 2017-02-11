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رقم الخبر: 187047 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
5 مشروبات تساعد على التخلص من «عسر الهضم»

5 مشروبات تساعد على التخلص من «عسر الهضم»

تعتبر مشكلة عسر الهضم من أكثر المشكلات الصحية التي تؤرق حياتنا، وبالرغم من تناول الكثير منا الأطعمة الخفيفية والابتعاد عن المأكولات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أن لا مفر من عسر الهضم.

لذا يلجأ معظمنا لتناول العقاقير الطبية التي تساعد على الهضم، كوننا لا نعلم أن هناك العديد من الأطعمة التي تعمل عمل تلك المسكنات دون تشكيل خطورة على صحتنا، وذلك حسبما ذكر موقع «bold sky»، والتي تتمثل في الآتي:

- بذور الشمر: يساعد تناول حنفة من بذور الشمر الجافة على تعزيز الهضم بصورة سليمة، لما تحتويه من ألياف غذائية قابلة للذوبان تساعد على إتمام عملية الهضم بسلامة.

-الألوفيرا: يعتبر من أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها في حالة المعاناة من عسر الهضم، لأنه مصدر جيد للمادة المضادة للالتهابات والأكيدة وهو ما يجعله يزيل السموم من المعدة وبالتالي تتم عملية الهضم.

-الزنجبيل: شاي الزنجبيل أو الكبسولات تساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، لذا يعد من أفضل العلاجات المنزلية التي تساهم في إتمام عملية الهضم.

-بذور الكزبرة: تعمل بذور الكزبرة على التخلص من اضطربات الهضم والتخلص من المواد المعقدة التي تسبب الإصابة بعسر الهضم.

-الشاي بالأعشاب: يخدم الشاي بالأعشاب غرض الهضم بصورة كبيرة، كونه يحتوي على المواد المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى ذلك يلعب دورا كبيرا في التخلص من الأنتفا.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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