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رقم الخبر: 187046 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
رخشان بني اعتماد ضمن لجنة تحكيم «السينما الآسيوية»

رخشان بني اعتماد ضمن لجنة تحكيم «السينما الآسيوية»

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «الولادة» (به دنيا آمدن) للمخرج محسن عبدالوهاب بمهرجان «السينما الآسيوية» الدولي بفرنسا.

هذا وتجلس المخرجة الايرانية القديرة رخشان بني اعتماد على مقعد تحكيم المهرجان التي تتضمن حكام من جورجيا ومنغوليا والهند.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان في السابع من فبراير الجاري وستستمر حتى الرابع عشر منه في مدينة فيزول الفرنسية.

«الولادة» يروي قصة زوجين تتعرض حياتهما المشتركة الى مواقف حرجة في منتصف عمرهما.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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