هذا وتجلس المخرجة الايرانية القديرة رخشان بني اعتماد على مقعد تحكيم المهرجان التي تتضمن حكام من جورجيا ومنغوليا والهند.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان في السابع من فبراير الجاري وستستمر حتى الرابع عشر منه في مدينة فيزول الفرنسية.

«الولادة» يروي قصة زوجين تتعرض حياتهما المشتركة الى مواقف حرجة في منتصف عمرهما.