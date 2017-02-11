من الأشياء المسببة للحرج الشديد، وجود عرق أو روائح سيئة للشخص، ومن الأمور التي يمكن التغلب عليها مسألة التعرق من خلال المكونات المنزلية.

وأولها الليمون مع القرفة، من خلال وضع 3 ملاعق ليمون، ونصف ملعقة قرفة، فالليمون يقتل البكتيريا، وأما القرفة، فإنها تساعد على تفتيح الأماكن التي تتعرض للتعرق.

وأيضا خل التفاح، الذي يساعد على القضاء على رائحة العرق الكريهة، ويمكن وضعه من خلال قطنة قبل الاستحمام لمدة عشر دقائق.

وكذلك اللفت، الذي يساعد في التقليل من البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، حيث يقطع اللفت إلى قطع صغيرة، ويوضع في الخلاط للحصول على معجون، ثم يصفى بواسطة غربال للحصول على ماء اللفت، يوضع على منطقة الإبطين وتحت الفخذ، يترك لمدة عشرين دقيقة، ثم يشطف بالماء، يحسن رائحة الجسم لمدة 15 دقيقة، كما أنه يمكن إضافة اللفت إلى الوجبات الغذائية يومياً لنتائج أفضل.