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رقم الخبر: 187044 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
6 أفلام ايرانية تشارك بمهرجان دولي بالسويد

6 أفلام ايرانية تشارك بمهرجان دولي بالسويد

تأهلت 6 أفلام ايرانية قصيرة للمشاركة بمهرجان «buff» الدولي لأفلام الأطفال والناشئة بالسويد.

والأفلام المشاركة بالمهرجان هي: «هذه المرة فقط» (همين يك بار) للمخرج محمدحسن شاه محمدي و«الصف» (كلاس) للمخرج رضا كلجين و«الصمت» (سكوت) للمخرجين فرنوش صمدي وعلي عسكري و«A157» للمخرج بهروز نوراني بور و«HEWAT» للمخرجة افسون نجاد و«MÅNULVARNA» للمخرج نيما يوسفي.

يذكر أن المهرجان بنسخته الـ34 سيقام في الفترة مابين الـ20 حتى الـ25 من مارس المقبل بمدينة مالمو السويدية.

هذا ويهدف المهرجان الى تعريف المشاركين فيه بثقافات مختلف الشعوب والارتقاء من جودة الافلام الخاصة بفئة الاطفال والناشئة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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