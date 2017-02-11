قررت وكالة المواهب المتحدة «United Talent Agency» التي تمثل مجموعة من النجوم الكبار مثل انجلينا جولي وجاد أباتاو إلغاء حفلة الضيافة لفائزي الاوسكار السنوية دعماً للمخرج الايراني القدير اصغر فرهادي في امتناعه عن المشاركة في حفل الاوسكار رداً على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول رعايا سبع دول اسلامية الى امريكا.

وأعلنت هذه الوكالة: «كما يعلم الجميع ان المخرج فرهادي ترشح للفوز بجائزة الاوسكار عن فيلمه الاستثنائي (البائع) مرة اخرى. انه لن يأتي من طهران الى لوس انجلوس بسبب القرار الاخير الذي منع دخول رعايا سبع دول اسلامية الى امريكا، وعلى اثر هذا القرار (الذي يشملنا جميعاً وليس فرهادي فقط) نحن نعتقد ان هذا الموقف يتطلب وعينا والوقوف الى جانب بعضنا.

وأكدت الوكالة: «عندما يحتل الخوف وفصل الناس عن بعضهم مكاناً مهماً في المجتمع، سيكون الفنانون من اوائل الذين يشعرون بتأثير هذا الحدث السلبي».

هذا وتعهّدت الوكالة بالتبرع بمبلغ 250000 دولار إلى الاتحاد الأميركي للحريّات المدنية ولجنة الإنقاذ الدولية. ويناضل اتحاد الحريات المدنية ضد حظر إدارة ترامب السفر من الدول السبع فيما تعتبر لجنة الإنقاذ الدولية، واحدة من المؤسسات غير الربحية الرائدة التي تساعد اللاجئين.

يذكر ان المخرج الايراني القدير اصغر فرهادي هو احد اعضاء وكالة المواهب المتحدة «United Talent Agency».