فازت ثلاثة اعمال ادبية بجائزة كتاب العام في ايران. ففي قسم الرواية والقصة الطويلة فازت رواية «الارض الجرداء» تاليف محمد رضا بايرامي وفي قسم القصة القصيرة فاز كتابا «سوق الطيبين» تاليف ارش صادق بيغي و«الثعلب الرملي» تأليف محمد كشاورز.

وقدم الفائزون بجائزة كتاب العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في حوارات مع وكالة انباء الكتاب الايرانية (ايبنا) اعمالهم ورؤاهم حول هذه الجائزة.

وقال محمد رضا بايرامي حول كتابه «الارض الجرداء» لـ«ايبنا» ان هذا الكتاب يتسم باجواء حربية لكن ليس في ايران، بل ان قصة الكتاب تدور في قرية «الدجيل» العراقية.

واضاف ان الكتاب يتحدث عن قصة شاب يغرم بفتاة، لكن تقاليد القبيلة واعرافها لا تسمح بهكذا زواج، ولذلك يقوم هذا الشاب بايذاء ذاته ويذهب الى الحرب التي وقعت في الدجيل وقتل فيها صدام 143 شخصا.

ومحمد رضا بايرامي هو من مواليد 1961 في قرية لاطران من توابع محافظة اردبيل (شمال غرب ايران). وله العديد من القصص بما فيها «قصص ساوالان»، «الطائر اللطيف للام مهتاب»، «سهل الشقائق» عقاب وادي الستين»، «الايام السبعة الاخيرة»، «عندما يعود الغجر»، «ليالي القصف الجوي» وغيرها من قصص.

اما محمد كشاورز، مؤلف مجموعة قصص «الثعلب الرملي» والذي اختير كتابه كفائز في قسم القصة القصيرة، يقول حول كتاب انه يتالف من 9 قصص وصدر عام 2015 لدى دار «جشمة» للنشر.

واضاف انه تطرق في قصص هذا الكتاب برؤية واقعية الى التطورات الاجتماعية، موضحا انه استخرج الحقيقة من قلب الحقيقة ذاتها. وبعض قصص الكتاب ذات طابع فكاهي، نابع من المواقع الاجتماعية.

وعن جائزة كتاب العام قال ان هذه الجائزة كان لها اداء جيد جدا في مجال الادب القصصي، وهذه الرؤية القيمة تجاه الادب تساعد على المضي قدما نحو الامام.

ومحمد كشاورز هو من مواليد 1958 في شيراز (جنوب ايران). وكان رئيس تحرير مجلة «عصر الخميس» خلال العامين 2006 و 2007. وله قصة «الشهود» التي فازت بجائزة «كردون» الادبية. وله مجموعة قصصية بعنوان «البلبل الحلبي» التي فازت بجائزة اصفهان الادبية عام 2005.

اما كتاب «سوق الطيبين» تأليف ارش صادق بيغي فقد فاز بالجائزة في قسم القصة القصيرة. وعن كتابه يقول صادق بيغي ل ايبنا ان «سوق الطيبين» يتألف من ثماني قصص وكل منها لها مضمونها المستقل الخاص بها، لكن بوجه عام فان القصص لها اوجه اشتراك وبوسع القارئ العثور عن الوجه المشترك الذي يربط بين القصص.

وقال صادق بيغي اننا نرحب باي مهرجان وجائزة في مجال الكتاب. ومن محسنات جائزة كتاب العام كونها تضم نطاقا واسعا من الاعمال بما فيها الفلسفة والفن واللغة وغيرها.

وارش صادق بيغي هو من مواليد 1982 في اصفهان (وسط ايران). وحامل ماجستير في الادب الاستعراضي من جامعة الفن. وله سيناريو افلام بما فيها «دائرة السر» و«العيون الساهرة». وله كتاب للاطفال والاحداث بعنوان «مذكرات سرتق». و«سوق الطيبين» هو اول مجموعة قصصية وثاني عمل له.