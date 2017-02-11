إذا كنت ممن لا يرغبون تناول الماء، ولا تشعر بأنك بحاجة إلي الماء فقدر احتياجك للمشروبات الغازية أو المنبهات، ولا تفكر في تناول كوب من الماء على مدار اليوم وتعقد أن ما تتناوله من مشروبات آخرى تغنيك عن الماء.

فأنت مخطىء، خاصة بعد أن أوضح موقع «bold sky»، في تقرير له الفوائد العديدة التي تعود على الجسم عند المداومة على تناول 8 أكواب من الماء يومياً، ومنها التخلص من الشعور بالدوخة والصداع.

ويساعد تناول 8 أكواب من الماء يومياً في القضاء على مشكلات الهضم والتي تتمثل في الشعور بالانتفاخ، والإمساك، بالإضافة إلى ذلك يعمل على التخلص من الدهون التي تتراكم في المعدة والتي تسبب اكتساب مزيد من الوزن.

ويعمل عدم تناول ما يكفي من الماء الإصابة بالجفاف والتي يظهر بصورة كبيرة على صحة الجلد والشعر والبشرة.