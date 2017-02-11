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|رقم الخبر: 187040
|تاريخ النشر: شباط 11, 2017
|الوقت: 14:33
|الاقسام: اجتماعيات
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«الغرغرة» بزيت الزيتون لعلاج حب الشباب
قد تكون من الغرابة أن تقرر أن استخدام الغرغرة بزيت الزيتون، ولكن بعد الوقوف على الفوائد والنتائج التي حققتها، يمكنك فعله الان.. فقد أثبتت الدراسات أنه بعزز امتصاص العناصر الغدائية، وتنظيف الأغشية المخاطية والتهابات القصبة الهوائية وكذا يساعد على النوم، وايضا يعالج حب الشباب.. ويمكنك التغرغر بزيت الزيتون بالطريقة التالية.
قم بأخذ مقدار معلقة صغيرة من زيت الزيتون وحركها عن طريق الغرغرة في فمك واستمر في تلك العملية لمدة عشر دقائق، ولا تنسى تمرير الزيت من خلال أسنانك بمساعدة لسانك، ويمكنك الاستراحة قليلاً أثناء عملية التحريك، لتجنب إرهاق عضلات فكيك، ثم قم بالتخلص من الزيت، ولا تقم بابتلاعه واغسل فمك بماء الدافئ مرتين، ثم استخدم المطهر الفموي، لإزالة أي سموم باقية.
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