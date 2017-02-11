«الغرغرة» بزيت الزيتون لعلاج حب الشباب قد تكون من الغرابة أن تقرر أن استخدام الغرغرة بزيت الزيتون، ولكن بعد الوقوف على الفوائد والنتائج التي حققتها، يمكنك فعله الان.. فقد أثبتت الدراسات أنه بعزز امتصاص العناصر الغدائية، وتنظيف الأغشية المخاطية والتهابات القصبة الهوائية وكذا يساعد على النوم، وايضا يعالج حب الشباب.. ويمكنك التغرغر بزيت الزيتون بالطريقة التالية.