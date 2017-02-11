سجل راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 26 هذا الموسم ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 118-109 على كليفلاند كافاليرز حامل اللقب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الخميس.

وأحرز وستبروك 29 نقطة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة.

وبهذا التألق وضع وستبروك حدا لهزيمة فريقه في أخر مباراتين بالفوز على كافاليرز الذي انتصر ثلاث مرات على التوالي قبل هذه المواجهة.

وأضاف فيكتور اولاديبو 23 نقطة لاوكلاهوما سيتي كما أحرز ستيفن ادامز 20 نقطة للفريق بالإضافة إلى الاستحواذ على 13 كرة مرتدة.

وحافظ صاحب الأرض على تقدمه حتى النهاية ليحقق فوزه 31 هذا الموسم مقابل 23 هزيمة ويحتل المركز السابع بين فرق القسم الغربي.

بينما تلقى كافاليرز الهزيمة 16 مقابل 36 فوزا لكنه ما يزال يتصدر القسم الشرقي.