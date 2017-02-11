نزيف الدماغ نتيجة تمزق الأوعية الدموية يعتبر من أخطر الإصابات التي يتعرض لها الدماغ، إذ غالبا ما يؤدي إلى الموت. لكن بات هناك أمل في درء هذا الخطر.

حيث ذكر علماء يابانيون أنهم اكتشفوا آلية، يمكن أن تعرقل زيادة نزيف المخ المميت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الأربعاء (08 شباط/ فبراير).

ومن المتوقع أن يمهد البحث الطريق لتطوير أدوية، تمنع تمدد الأوعية الدموية الدماغية. وهي عبارة عن تمدد في شرايين المخ، والتي يمكن أن تنفجر، إذا تركت بدون علاج. وغالبا ما يكون التمزق، المعروف باسم «نزف تحت العنكبوتية» مميتا.

وأجرى العلماء في جامعة كيوتو دراسة على فئران لديها تمدد في الأوعية الدموية للدماغ، لتحديد ما إذا كان المرض قد تطور أم لا. وذكروا أنهم توصلوا إلى أن الالتهاب في شرايين الدماغ المتورمة، يتفاقم من خلال بروتين يعرف باسم «إي.بي2.». وعندما أعطى العلماء الفئران مادة، تعيق عمل هذا البروتين، يتقلص تورم الشرايين بواقع أكثر من النصف.

ويعتقد الباحثون أن بروتين «إي.بي2.» مسؤول عن تطور المرض. وقال توموهيرو أوكي، وهو أحد الباحثين في فريق جامعة «كيوتو» إنه يأمل في تطوير عقاقير تمنع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. وجراحة المخ، هي حاليا العلاج الوحيد.