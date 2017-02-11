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رقم الخبر: 187037 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: ثقافة وفن  
إفتتاح معرض ثقافي - فني لايران في بوخارست
تزامنا مع الذكری الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية

إفتتاح معرض ثقافي - فني لايران في بوخارست

بالتزامن مع الذكری الـ 38 لإنتصار الثورة الاسلامية في ايران، تم افتتاح معرض ثقافي - فني لايران في العاصمة الرومانية بوخارست.

وفي مراسم افتتاح المعرض اشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدی رومانيا حميد معير الی التراث الايراني وقال انه يتميز بالتنوع ويجسد الحضارة الايرانية العريقة.

واضاف معير أمام عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية المشاركة في المعرض ان المكانة الثقافية التي تتمتع بها ايران ورومانيا تعد جسرا للتواصل بين الشعبين الايراني والروماني.

واعرب عن امله بان يسهم هذا المعرض في توطيد العلاقات بين الشعبين الايراني والروماني وتعرفهما علی ثقافة وحضارة احدهما الاخر.

يذكر ان المعرض الثقافي والفني الايراني يقام في متحف حديقة هري ريسترو في مركز بوخارست ليستمر اسبوعا كاملا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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