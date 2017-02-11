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رقم الخبر: 187036 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم الناشطين بمجال أدب المقاومة والجهاد في همدان

تكريم الناشطين بمجال أدب المقاومة والجهاد في همدان

تم إزاحة الستار عن أربعة كتب في مجال الدفاع المقدس خلال مراسم تكريم الساعين بمجال أدب المقاومة والجهاد السادس في همدان.بملاحظة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي لأربعة.

 وتضمنت مراسم تكريم الساعين بمجال أدب المقاومة والجهاد السادس أقيمت في همدان عدد من الفعاليات أهمها إزاحة الستار عن تقاريظ أربعة كتب في موضوع الدفاع المقدس بقلم قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وهذه الكتب هي «بنت شينا»، «عندما يضيع القمر» «الحديقة الحادية عشر» و«الماء لا تموت ابداً».

وقد انتشرت هذه الكتب الأربعة خلال السنوات الماضية والتي تدور مواضيعها حول محور الدفاع المقدس وبعضها مذكرات للشهداء أو ذويهم.

نص تقريظ قائد الثورة على كتاب «بنت شينا» (دختر شينا)

وجاء في نص تقريظ قائد الثورة الإسلامية على هذا الكتاب الذي حوى مذكرات السيدة «قدم خير محمدي كنعان» عن زوجها الشهيد «ستار إبراهيمي هژير» وكتبته السيدة «ضرابي زاده»:

 بسم الله الرحمن الرحيم

رحم الله هذه السيدة الصابرة، المؤمنة؛ وذلك الشاب المجاهد والمخلص والفدائي، والمعاناة الشديدة التي لم تمنع زوجته الحبيبة من مواصلة جهادها الصعب.

ولا يفوتني التعبير عن الإجلال والتقدير لأبناء هذين الإنسانين الكبيرين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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