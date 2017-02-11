الزمالك يثأر من الأهلي ويحصد لقب السوبر المصري حصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1 بعد التعادل بدون أهداف الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.