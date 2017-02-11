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رقم الخبر: 187034 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: رياضة  
الزمالك يثأر من الأهلي ويحصد لقب السوبر المصري

الزمالك يثأر من الأهلي ويحصد لقب السوبر المصري

حصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1 بعد التعادل بدون أهداف الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.

سجل للأهلي أحمد حجازي وأضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالي.. وسجل للزمالك باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت.

واستعاد الزمالك اللقب بعد غياب 15 عاماً كاملة ولأول مرة على حساب الأهلي وللمرة الثالثة في تاريخه.. وثأر من هزيمته في الدوري وفي السوبر المصري العامين الماضيين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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