أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يلدن مبكراً قبل الأسبوع الأخير من الحمل (الولادة المبتسرة) هن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من حياتهن، حتى لو لم تكن لديهن أي عوامل خطر أخرى تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وعادة ما تستمر فترة الحمل نحو 40 أسبوعاً، ويعتبر الأطفال الذين يولدون بعد 37 أسبوعاً كاملي النمو.

وبينت الدراسة أن تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب بين الأمهات اللواتي يلدن لأول مرة قبل هذه المدة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالنساء اللواتي أنجبن أول طفل بعد 37 أسبوعاً. وتزيد النسبة إلى مثليها بين اللنساء اللواتي يلدن قبل 32 أسبوعاً. وكتب الباحثون في نشرة «سركوليشن» الطبية إن زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكولسترول والسكري لدى النساء اللواتي أنجبن قبل الأوان لا تفسر أكثر من 21 بالمئة من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف فريق البحث أنهم لم يتمكنوا بعد من تفسير النسبة الباقية وهو ما يتطلب المزيد من الأبحاث. لكن الدراسة تشير إلى إنجاب الأطفال المبسترين يجب أن يضاف إلى قائمة العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل. وقالت لورين تانز من كلية الصحة العامة بجامعة «هارفارد تي.اتش» التي قادت فريق البحث: «النساء اللواتي يلدن أطفالا مبتسرين يتلقين إنذاراً مبكراً عن صحة قلوبهن».

وأضافت لرويترز«قد يرغبن في إعطاء اهتمام خاص بقلوبهن عن طريق نظام غذائي وأسلوب حياة صحي يشمل الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين». وشملت الدراسة فحص بيانات 70 ألف أم أمريكية ومتابعة نصفهن على الأقل لمدة 32 عاماً. وبدء جمع البيانات منذ عام 1989 في إطار دراسة طويلة الأمد عن الأمهات تشمل استطلاعات دورية عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتدخين والأدوية المستخدمة والتاريخ الإنجابي.

وفي الإجمال أنجبت تسعة بالمئة من المشاركات أطفالاً مبتسرين في الحمل الأول. وأنجبت اثنين بالمئة أطفالاً قبل 32 أسبوعاً، في حين أنجبت سبعة في المئة أطفالاً بعد فترة حمل دامت بين 32 و37 أسبوعاً. أما النساء اللواتي أنجبن أطفالاً مبتسرين كن أكثر ميلاً للسمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكولسترول ووجود تاريخ من أمراض القلب بين أفراد أسرهن.