يقع وادي «واشي» على مسافة 17 كم من مركز مدينة فيروز كوه التابعة لمحافظة طهران ولكونه معلماً تراثياً وطبيعياً فهو يستقطب سنوياً الكثير من السائحين ومحبي الطبيعة، لذلك يعتبر واحداً من أهم المراكز السياحية في المحافظة.

مدينة فيروز كوه تقع في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة طهران، وهي مدينة جميلة زاخرة بروافد وأحواض المياه العذبة والجبال الخضراء الشاهقة، كما أنها معروفة بينابيعها التي تتدفق بالمياه المعدنية لذلك تعتبر منتجعاً صيفياً هو غاية في الروعة والجمال، ومن هذا المنطلق يشد الكثير من سكان العاصمة رحالهم صيفاً إليها بهدف الراحة والاستجمام للتنزه في مناظرها الفريدة والانتعاش بأجوائها المعتدلة في أيام الحر الشديد.

«تنكه واشي» وشلال «ساواشي»

هناك الكثير من المعالم الأثرية في مدينة فيروز كوه، ومعظمها يعود إلى العصر القاجاري، فهناك مباني قديمة كانت محلاً لإقامة المسافرين وقلاع تراثية ومقابر تأريخية والعديد من مراقد السادة من أهل البيت (عليهم السلام)، هذا إلى جانب معالمها الطبيعية الفذة المتناثرة في شتى أرجائها ولا سيما الوادي الجميل المسمى «تنكه واشي» الذي تنهمر منه مياه شلال «ساواشي» من ارتفاع ثمانية أمتار.

هذا الوادي الجميل يطلق عليه أيضاً اسم «سوباشي» و«ساواشي»، وهو في غاية الروعة والجمال بحيث يعتبره الكثيرون بأنه واحداً من أجمل المناظر الطبيعية في محافظة طهران، لذلك يعرفه جميع سكنة هذه المحافظة وزاره معظمهم.

وقد أطلق عليه هذا الاسم لكونه عبارة عن ممر ضيق بين جدارين جبليين عظيمين لنهر تنهال مياهه من أعلا الشلال، لذلك يتلذذ السائحون كثيراً حينما يتجولون فيه.

نقش فتح علي شاه

الملك القاجاري فتح علي شاه قبل أن يتولى زمام الحكم كان مقيماً في مدينة شيراز، وهناك شاهد النقوش الجميلة التي نقشها الفنانون الساسانيون على سفوح الجبال بكل روعة وبراعة، لذلك أمر الفنانين حجار باشي ونقاش باشي ومعمار باشي بتقليد ذلك في محافظة طهران بعد أن أصبح ملكاً للبلاد، وبالفعل فقد أنجز هذا العمل وتم تدوين أسماء هؤلاء الفنانين في هذه النقوش الثلاثة.

النقش الذي تم نحته على سفح وادي ساواشي تبلغ أبعاده 6 م في 7 م وقد دونت فيها معلومات حول أهم الأحداث التي شهدتها إيران إبان حكومة الملك فتح علي شاه القاجاري إلى جانب نقوش تصور بعض الحيوانات كالخيول وكذلك الرماح وعمليات الصيد، وبما في ذلك صور أولاد الملك وأحفاده وهم يقومون باصطياد الحيوانات وهم عباس ميرزا وعلي قلي ميرزا وعلي نقي ميرزا.

يبلغ عمر هذه النقوش 185 عاماً تقريباً وقد بقيت محتفظة بطلاوتها ولم تطرأ عليها تغييرات كبيرة لكونها لم تكن عرضة للمؤثرات الجوية واشعة الشمس، ولكنها للأسف الشديد لم تكن بمأمن من تخريب بعض السائحين.