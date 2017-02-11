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رقم الخبر: 187031 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:42 الاقسام: رياضة  
باريس سان جيرمان يهزم بوردو بثلاثية نظيفة
ويوجه تحذيراً شديد اللهجة لبرشلونة

باريس سان جيرمان يهزم بوردو بثلاثية نظيفة

قاد الأوروجوياني إدينسون كافاني فريق باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه بوردو بثلاثية نظيفة مساء الجمعة على ستاد "جاك شابان دلماس" في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية كافاني "هدفين" في الدقيقتين (6 و47) من تسديدتين مباشرتين ليبتعد بصدارة هدافي الليج 1 برصيد 25 هدفا، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا من متابعة لتمريرة فيراتي في الدقيقة (40).

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى (55 نقطة) في المركز الثاني بفارق الأهداف "مؤقتا" مع موناكو "المتصدر"، في المقابل تجمد رصيد بوردو عند (36 نقطة) في المركز السابع.

ووجه فريق العاصمة الفرنسية تحذيرا شديد اللهجة لمنافسه برشلونة الإسباني ، بهذا الفوز قبل لقاء الفريقين على ملعب حديقة الأمراء الثلاثاء المقبل بذهاب ثمن نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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