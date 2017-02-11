واصل نابولي انطلاقته بالدوري الإيطالي وتغلب على جنوى (2-0) خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة بالمرحلة الـ24 بالبطولة.

سجَّل هدفي نابولي بيوتر زيلينسكي، وإيمانويلي جياكيريني، في الدقيقتين (50، و68).

ورفع نابولي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد جنوى عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لنابولي هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في ست مباريات.

وتعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لجنوى هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات.