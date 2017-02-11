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رقم الخبر: 187030 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 14:42 الاقسام: رياضة  
نابولي يواصل انطلاقته ويتخطى جنوى

نابولي يواصل انطلاقته ويتخطى جنوى

واصل نابولي انطلاقته بالدوري الإيطالي وتغلب على جنوى (2-0) خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة بالمرحلة الـ24 بالبطولة.

سجَّل هدفي نابولي بيوتر زيلينسكي، وإيمانويلي جياكيريني، في الدقيقتين (50، و68).

ورفع نابولي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد جنوى عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لنابولي هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في ست مباريات.

وتعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لجنوى هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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