وقال المصدر: إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية في ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد، انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح مُتفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مُستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

يُذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر، أعمال عنف وتفجيرات، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.



