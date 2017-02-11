وقع الوزراء والمسؤولون الايرانيون والسويديون امام رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن على خمس مذكرات للتعاون في مجالات التقنية والعلوم والبحوث وشؤون الطرق والاتصالات وتقنية المعلومات وشؤون المرأة والعائلة.

ووصل رئيس الوزراء السويدي الى طهران مساء الجمعة، وبعد مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس روحاني له صباح اليوم السبت خاض الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة.

بعد المباحثات وقع سورنا ستاري مساعد الرئيس الايراني لشؤون التقنيات ووزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند على مذكرة التقنيات الحديثة.

كما وقع وزير العلوم والبحوث الايراني محمد فرهادي ووزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والدراسات.

ووقع وزير الطرق وبناء المدن الايراني عباس آخوندي ووزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند على مذكرة تعاون في شؤون الطرق.

كما وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي ووزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومذكرة التعاون الخامسة وقعتها شهيندخت مولاوردي مساعدة الرئيس الايراني ووزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند، حول شؤون المرأة والعائلة.