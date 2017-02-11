أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا، معلنا استمرار تحليق الطائرات الحربية الروسية في اجواء ايران لضرب الارهاب في سوريا بعد اصدار التراخيص اللازمة بهذا الصدد.

وقال العميد شمخاني في تصريح لوكالة انباء "فارس" بشان الانباء الاخيرة التي اوردتها وسائل اعلام غربية حول استخدام قاذفات قنابل روسية للاجواء الايرانية وتواجدها من جديد في قاعدة همدان الجوية (غرب ايران): ان استخدامهم (الروس) للاجواء الايرانية مستمر لان لنا تعاونا استراتيجيا كاملا مع روسيا.

واضاف، بناء على ذلك فان لنا اي نوع من التعاون اللازم مع روسيا بشان سوريا، ومن الممكن في هذا السياق ان تعبر طائرات (حربية روسية) من اجواء ايران حيث يتم اصدار التراخيص اللازمة بهذا الصدد.

واكد شمخاني ان عبور الطائرات الحربية الروسية من الاجواء الايرانية رهن بالعلاقة والتعاون والقرار المسبق ولن يجري هذا الامر من دون تنسيق.

وصرح قائلا، ان المقاتلات الروسية استخدمت في الحالات الاخيرة الاجواء الايرانية فقط ولم تكن لها عمليات تزود الوقود.

يذكر ان وسائل اعلام غربية اوردت قبل ايام بان 6 قاذفات قنابل استراتيجية روسية من طراز "توبولوف 22 ام" قد استخدمت الاجواء الايرانية وقاعدة همدان الجوية لتنفيذ عمليات في دير الزور السورية.