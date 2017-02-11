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رقم الخبر: 187022 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 13:01 الاقسام: محليات  
شقيق رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الى تطوير العلاقات مع ايران
في الاحتفال الوطني لإيران في لاهور

شقيق رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الى تطوير العلاقات مع ايران

أكد شقيق رئيس الوزراء الباكستاني، رئيس وزراء ولاية بنجاب شهباز شريف، على أهمية العلاقات مع ايران، ودعا الى تعزيزها على جميع الأصعدة.

وأكد شهباز شريف، خلال كلمته مساء الجمعة في احتفال ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران بمدينة لاهور الباكستانية، على اهمية العلاقات وضرورة توطيدها بين البلدين الجارين.

وأشار الى اهمية العلاقات بين البلدين، موضحا ان الارضية مناسبة لتعزيز العلاقات بين ايران وباكستان على صعد كثيرة.

ولفت الى مشروع ممر الصين - باكستان الاقتصادي، مبينا ان ايران والصين تستطيعان الارتباط ببعضهما عبر هذا الممر الاقتصادي وهو ما يثمر عن تحقيق المزيد من التقدم والتنمية في المنطقة.

ونوه شهباز شريف الى التاريخ المشرق في العلاقات بين ايران وباكستان والقواسم المشتركة العديدة بين البلدين والشعبين، موضحا ان ايران كان أول بلد في العالم اقر باستقلال باكستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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