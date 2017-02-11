قال قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية: ان القدرات الدفاعية الايرانية سلمية وإن التاريخ وأحداث المنطقة تبرهن على ذلك.

وفيما اكد العميد الطيار حسن شاه صفي سلمية القدرات العسكرية الايرانية اشار الى اننا نشهد في الوقت الراهن المجازر التي ترتكب ضد الشعب اليمني المظلوم من خلال استمرار القصف الجوي عليه، عبر الإستشارات التي يقدمها الأجانب والميزانية الهائلة التي خصصت لذلك.

وأعرب عن اعتقاده بأن منطقة غرب آسيا حساسة للغاية لوجود مصالح الدول فيها، داعيا الى ضرورة أن تكون الجمهورية الاسلامية الايرانية نموذج للدولة المستقلة من خلال وجودها القوي في المنطقة واعتمادها على ذاتها.

ونوه الى أن القوة الجوية الايرانية تسعى الى اقامة العلاقات العسكرية مع جيوش الدول الشقيقة من أجل المساهمة في ارساء السلام في المنطقة واستتباب الأمن فيها، مشيرا الى أن القوة الجوية لديها الاستعداد لإقامة مناورات مشتركة والتوقيع على اتفاقيات مع دول المنطقة وسائر دول العالم.

واعتبر أن منع منح التأشيرة لسبعة دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة واستثناء الدول المتهمة بهجوم 11سبتمبر يمثل عمق الحقد والعداء الأميركي الأمر الذي يستوجب عدم الثقة بالإدارة الاميركية.

ورأى ان الاحداث والتحولات التي شهدتها أميركا في الآونة الأخيرة، زاد من القلق العالمي تجاه تسارع انتشار العنف والعنصرية، وشدد على أن اداء الحكومة الأميركية الحالية لن يكون أفضل من أداء الحكومات السابقة ونكوثها للوعود.