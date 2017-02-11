الوفاق/خاص- تجري عصرالغد وفي تمام الثالثة عصراً المباراة الاخيرة للاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بين قطبي الكرة الايراني، استقلال طهران وهو الذي يستضيف اللقاء والذي يملك 34 نقطة في المركز الثالث، وبرسبوليس الطرف الثاني من الكرة في العاصمة والذي يملك 47 نقطة مغرداً لوحده في القمة.

في أخر مباراة بالاسبوع الحادي والعشرين للدوري الايراني الممتاز

فريق برانكو الكرواتي خلا أخر 20 مباراة خاضها في الدوري هذا العام لم تتلق شباكه يوى 5 كرات فقط، وفي أخر 6 مباريات لم تدخل مرماه أي هدف.

أما فريق استقلال ففي أخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري أحرز 9 أهداف، وبتسجيله 29 هدفاً أصبح لديه أفضل خط هجوم في الدوري هذا العام الى الان.

ويفصل الفريقان الان 13 نقطة، ولكن في حال فوز استقلال ليس فقط انه سيثبت مركزه الثالث بل سينافس تراكتور سازي على المركز الثاني ايضاً.

الغائب الاكبر عن اللقاء هو لاعب خط الوسط لبرسبوليس كمال كاميابي نيا لايقافه نتيجة تراكم الكارتات وحصوله على الكارت الاحمر ايضاً في أخر مباراة، ومن فريق استقلال يغيب كل من فوريا غفوري ومكويان وذلك لاصابتهما.

ويرجع أخر فوز لاستقلال في الدربي الى عام 2011 عندما تغلب على برسبوليس بثلاثة اهداف وكان استقلال انذاك بقيادة برويز مطلومي.

تاريخيا، فكفة الفوز تميل لصالح استقلال الذي تغلب على غريمه التقليدي 24 مباراة وخسر 21 وتعادل في 38، فيما سجل برسبوليس 81 هدفا وتلقى 78 هدفا.

وفي الختام نذكر بعض الاحصائيات عن دربي طهران خلال الاعوام الماضية: