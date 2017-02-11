صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الايرانية كمال خرازي اننا نرى اليوم حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفاً ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.

وقال خرازي في تصريح لوكالة "ميزان" ردا على تهديدات ترامب للجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس الاميركي مازال في بداية الطريق فهو يطلق تصريحات ساذجة.

وتابع اننا نرى اليوم انه حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفا ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.