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رقم الخبر: 187019 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 12:37 الاقسام: محليات  
خرازي: الرئيس الاميركي يطلق تصريحات ساذجة

خرازي: الرئيس الاميركي يطلق تصريحات ساذجة

صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الايرانية كمال خرازي اننا نرى اليوم حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفاً ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.

وقال خرازي في تصريح لوكالة "ميزان" ردا على تهديدات ترامب للجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس الاميركي مازال في بداية الطريق فهو يطلق تصريحات ساذجة.

وتابع اننا نرى اليوم انه حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفا ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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