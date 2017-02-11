|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187019
|تاريخ النشر: شباط 11, 2017
|الوقت: 12:37
|الاقسام: محليات
|
خرازي: الرئيس الاميركي يطلق تصريحات ساذجة
صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الايرانية كمال خرازي اننا نرى اليوم حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفاً ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.
وقال خرازي في تصريح لوكالة "ميزان" ردا على تهديدات ترامب للجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس الاميركي مازال في بداية الطريق فهو يطلق تصريحات ساذجة.
وتابع اننا نرى اليوم انه حتى الاوروبيين حلفاء اميركا العريقين اتخذوا موقفا ازاء تصريحات الرئيس الاميركي الجديد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|البیان الختامي لمسیرة ذكرى انتصار الثورة: الولایات المتحدة لازالت العدو الأول ولا تفاوض حول أمن البلاد
|قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع) ورجال الإطفاء المضحين + صور