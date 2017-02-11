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رقم الخبر: 187018 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: رياضة  
انطلاق بطولة العالم للشطرنج فئة السيدات في طهران
فيما رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج يعرب عن تقديره لايران

انطلاق بطولة العالم للشطرنج فئة السيدات في طهران

*الرئيس المولدافي يهنأ ايران على الاستضافة

افتتحت فعاليات النسخة 40 من بطولة العالم للشطرنج لفئة السيدات يوم الجمعة في طهران بمشاركة 63 لاعبة من مختلف بلدان العالم.

وتشارك ايران مستضيف البطولة العالمية بثلاث لاعبات: سارا سادات خادم الشريعة وميترا حجازي بور واتوسا بوركاشيان.

واقيمت احتفالية الافتتاح يوم الجمعة وأنطلقت المسابقات السبت حيث القى الرئيس المولدافي الذي حضر كضيف شرف  كلمة بالمراسم.

وهنأ الرئيس المولدافي ايغور دودن ايران لاستضافتها البطولة العالمية، ويعرب عن أمله بزيادة العلاقات الرياضية مع ايران في مختلف المجالات.

من جهة ثانية اعرب رئيس الإتحاد العالمي للشطرنج ايليوم جينوف عن تقديره لإستضافة إيران لمنافسات بطولة العالم للسيدات.

وأشاد جينوف بمستوى الشطرنج في إيران معتبراً إن شرف إستضافة هذه البطولة، مُنح لإيران لإقامتها أكثر من 100 مسابقة محلية في هذا المجال.

واوضح جينوف بأن الإتحاد الإيراني للشطرنج أقام عددا كبيرا من المسابقات في فئتي السيدات والرجال خلال سنوات طويلة معرباً عن أمله بتمكن إيران من إستضافة هذه البطولة بشكل جيد.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء - ارنا للانباء - الوفاق
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