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رقم الخبر: 187016 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 11:46 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم شنه "داعش" غرب الموصل

الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم شنه "داعش" غرب الموصل

أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى فصائل الحشد الشعبي، اليوم السبت، إحباط هجوم شنه تنظيم "داعش" غرب مدينة الموصل ومقتل عشرة من عناصر التنظيم.

وقالت الكتائب في بيان إن "كتائب سيد الشهداء أحبطت هجوماً إرهابياً لداعش في تل عبطة".

وأضاف البيان أن "كتائب سيد الشهداء كبدت داعش عشرة قتلى وحرقت ثلاث اليات"، مبيناً أن الكتائب "زفت شهيداً وجريحين في الهجوم ذاته".
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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