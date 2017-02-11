ووصل كيل ستيفان لوفن الى طهران مساء الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الايرانيين.
واستعرض الرئيس روحاني وضيفه السويدي حرس الشرف عقب عزف السلام الوطني قبل ان يبدأ وفدا البلدين جولة المباحثات الثنائية.
ومن المقرر ان يعقد لوفن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذلك التوقيع على وثائق في مختلف القطاعات.
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي