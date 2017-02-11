أقيمت صباح اليوم السبت مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء السويد "كيل ستيفان لوفن" بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

ووصل كيل ستيفان لوفن الى طهران مساء الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الايرانيين.

واستعرض الرئيس روحاني وضيفه السويدي حرس الشرف عقب عزف السلام الوطني قبل ان يبدأ وفدا البلدين جولة المباحثات الثنائية.

ومن المقرر ان يعقد لوفن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذلك التوقيع على وثائق في مختلف القطاعات.