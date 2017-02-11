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رقم الخبر: 187015 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 11:46 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالصور.. مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء السويدي بحضور روحاني

بالصور.. مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء السويدي بحضور روحاني

أقيمت صباح اليوم السبت مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء السويد "كيل ستيفان لوفن" بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

ووصل كيل ستيفان لوفن الى طهران مساء الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الايرانيين.

واستعرض الرئيس روحاني وضيفه السويدي حرس الشرف عقب عزف السلام الوطني قبل ان يبدأ وفدا البلدين جولة المباحثات الثنائية.

ومن المقرر ان يعقد لوفن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذلك التوقيع على وثائق في مختلف القطاعات.

الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويديالرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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