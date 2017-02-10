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رقم الخبر: 187014 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
الرئيس الصومالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

الرئيس الصومالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى محمد عبد الله فارماجو، رئيس الوزراء السابق، الخميس، اليمين القانونية، رئيسا جديدا للصومال ، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وجاء ذلك بعدما حقق فارماجو، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، تقدما مريحا في الجولة الثانية من تصويت البرلمانيين في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء المدينة احتفالا بفوزه. وأقر الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود بالهزيمة بعدما اتضح أنه لا يمكنه الفوز في جولة ثالثة.

وبعد أداء اليمين ألقى فارماجو كلمة أمام المشرعين في قاعة داخل المطار الذي تحميه جدران مضادة للقنابل.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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