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رقم الخبر: 187013 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 20:18 الاقسام: عربيات  
قتلى بقصف جوي ليبي على مقر للقاعدة

قتلى بقصف جوي ليبي على مقر للقاعدة

قتل مسلحان، وأصيب 14 آخرون، في قصف جوي للجيش الوطني الليبي على قاعدة الجفرة الجوية العسكرية جنوبي سرت، صباح الخميس، حسبما أفادت مصادر محلية.

ويسيطر على القاعدة مسلحون في ما يعرف باسم "سرايا الدفاع عن بنغازي" و"مجلس ﺷﻮﺭى ثوار بنغازي"، وهما جماعتان تابعتان لتنظيم القاعدة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارتين جويتين على مخازن داخل قاعدة الجفرة، بعد معلومات عن "نوايا للتحرك في عمليات ضد أمن البلاد" بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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