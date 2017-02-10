أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة الخميس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس إن المحكمة أصدرت في القضية نفسها أحكاما بسجن نذير حمادة (آخر وزير بيئة في عهد بن علي) خمس سنوات، وأسماء محجوب (قريبة ليلى الطرابلسي) ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمدير سابق بوزارة البيئة.

وأوضح أن القضية تتعلق بـ"جرائم فساد مالي وإداري في قطاع البيئة" من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان هذه الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي دون وجه حق قانوني.

وسبق صدور أحكام غيابية بالسجن في تونس ضد بن علي وزوجته في قضايا فساد.