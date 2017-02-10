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رقم الخبر: 187011 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: عربيات  
فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين اليوم لمدة ثلاثة أيام
سجن وزير مصري سابق "أهدر" 37 مليار جنيه

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين اليوم لمدة ثلاثة أيام

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن الجانب المصري سيفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام بشكل استثنائي السبت ولمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الهيئة أنها ستنشر كشوفات المسافرين عبر موقع الوزارة في وقت لاحق.

وكان الجانب المصري قد فتح معبر رفح قبل أسبوعين مدة أربعة أيام متواصلة.

وفي سياق آخر قضت محكمة مصرية، الخميس، بمعاقبة وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصرالدين علام بالسجن 7 سنوات لإدانته في قضية فساد.

وفي العام الماضي أحيل علام (64 عاما) إلى محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بتهمة السماح لشركة بالبناء على مساحة 26 ألف فدان خصصت للزراعة.            

وقالت نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 مليار جنيه، تعادل أكثر من ملياري دولار بسعر العملة اليوم.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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