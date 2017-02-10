قال وزير العدل القطري السابق، الذي يتواجد في القاهرة، أن سلطات بلاده أصدرت قرارا بمنعه من السفر بسبب مواقفه المعارضة لسياسة الحكومة القمعية ضد معارضيها ودعمها لتدمير سوريا.

وقال نجيب النعيمي: "نعم أنا ممنوع من السفر، ولا أعرف السبب، أنا ممنوع بأمر من النائب العام في قطر".

وكشف النعيمي الذي مارس المحاماة، أن السلطات القطرية أجبرت أحد موكليه المعتقلين على رفع شكوى كيدية ضده، مشيرا إلى أن المعتقل تنازل عن القضية بعد خروجه من السجن.

وأضاف أنه واجه تحقيقات من السلطات بسبب تلك الشكوى وتم إبلاغه بمنعه من السفر رغم تنازل المدعي عن القضية.

وتابع النعيمي قائلا ان قرار منعه من السفر ما يزال قائما منذ 8 يناير.

واعتبر أن منعه من السفر مرتبط بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة.