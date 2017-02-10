  • الجمعة ١٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187010 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: عربيات  
وزير العدل القطري السابق يتهم سلطات بلاده بمعاقبته على مواقفه المعارضة لسياستها

وزير العدل القطري السابق يتهم سلطات بلاده بمعاقبته على مواقفه المعارضة لسياستها

قال وزير العدل القطري السابق، الذي يتواجد في القاهرة، أن سلطات بلاده أصدرت قرارا بمنعه من السفر بسبب مواقفه المعارضة لسياسة الحكومة القمعية ضد معارضيها ودعمها لتدمير سوريا.

وقال نجيب النعيمي: "نعم أنا ممنوع من السفر، ولا أعرف السبب، أنا ممنوع بأمر من النائب العام في قطر".

وكشف النعيمي الذي مارس المحاماة، أن السلطات القطرية أجبرت أحد موكليه المعتقلين على رفع شكوى كيدية ضده، مشيرا إلى أن المعتقل تنازل عن القضية بعد خروجه من السجن.

وأضاف أنه واجه تحقيقات من السلطات بسبب تلك الشكوى وتم إبلاغه بمنعه من السفر رغم تنازل المدعي عن القضية.

وتابع النعيمي قائلا ان قرار منعه من السفر ما يزال قائما منذ 8 يناير.

واعتبر أن منعه من السفر مرتبط بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec