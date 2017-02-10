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رقم الخبر: 187009 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
السعودية طردت 39 ألف باكستاني بحجة المخاوف الأمنية

السعودية طردت 39 ألف باكستاني بحجة المخاوف الأمنية

ذكرت صحيفة "التايمز" في تقرير لمحرر شؤون الشرق الأوسط لديها ريتشارد سبسنر أن "السعودية طردت نحو 39 ألف عامل باكستاني خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب".

وجاء في الصحيفة أن "أسباب الترحيل جاءت في غالبيتها بسبب خروقات في شروط تأشيرة الدخول"، وأن "المسؤولين السعوديين كانوا يتحركون كذلك في ضوء مخاوف بشأن عدد من الهجمات الإرهابية".

وفي مقابلة أجراها الكاتب، قال رئيس شؤون الأمن بمجلس الشورى السعودي عبد الله السعدون "يجب التأكد من التوجه الديني والسياسي للمواطنين الباكستانيين قبل دخولهم السعودية"، مضيفا أن "باكستان تعاني من الإرهاب نظرا لقربها من أفغانستان"، وفق تعبيره.

وأوضح سبنسر أن "لباكستان والسعودية علاقة غامضة وطويلة مع الميلشيات، إذ مولا حركات خلال الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، إلا أنهما تعانيان من هجمات إرهابية الآن"، على حدّ قوله.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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