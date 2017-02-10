أفادت مصادر إسرائيلية، بأن شابا حاول، ظهر الجمعة، دهس عدد من الجنود الإسرائيليين عند مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن الشاب نجح بالانسحاب من المكان.

ودفعت قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، ونصبت الحواجز الطيارة في محيط مخيم الفوار، فيما بدأت بعمليات بحث وتمشيط للوصول إلى منفذ العملية.

من جهة اخرى اعتقلت قوات العدو الصهيوني ، فجر الجمعة، خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاثة على علاقة بمنفذ عملية “بتاح تكفا” التي أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين.

وقالت وكالة "فلسطين اليوم" نقلاً عن مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية بيتا في نابلس عند الساعة الثانية من فجر الجمعة وتمركزت في الحارة الغربية من القرية، واقتحمت منزل منفذ العملية صادق ناصر عويضه" 19 عاما" وقامت بعملية استجواب لأفراد عائلته استمرت لعدة ساعات حيث كانت قد اعتقلت والد المنفذ الذي يعمل داخل الخط الاخضر بعد دقائق من تنفيذ العملية.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال اعتقل صديقي منفذ العملية وهما: حمزة راضي عبد الرؤوف الجاغوب ( 19 سنة)، وآدم لطفي غازي عديلي ( 19 سنة)، وكلا منهما من بيتا، إضافة إلى الشاب سامر روحي عديلي (24 سنة) من قرية أوصرين وصادرت سيارته، بحجة قيامه بنقل منفذ العملية إلى بلدة عزون قرب قلقيلية، قبل توجهه لتنفيذ العملية.

إلى ذلك اقتحمت قوات العدو الصهيوني مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، واعتقلت مواطنين، عرف منهما سليم العكة.

وفي سياق آخر حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، من مخاطر ما تقوم به "سلطة الآثار الإسرائيلية" من استهداف إجرامي للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لفرض سيطرتها عليه، من خلال فرض قيود وإجراءات على الترميم والصيانة في مباني المسجد والمصليات الواقعة في باحاته.

واستهجنت الدائرة، في بيان أصدرته الخميس، اقتحام موظفي "سلطة الآثار" مسجد قبة الصخرة المشرفة في محيط الأقصى، وتصوير أعمال الترميم والصيانة، وإبلاغ أعضاء لجنة الترميم بمنع أي عمليات ترميم وصيانة للمباني الواقعة في محيط المسجد بالقوة، في سابقة هي الأخطر على الإطلاق تشير إلى نوايا حكومة الاحتلال بفرض واقع جديد على المدينة والأقصى تحديدا.

واعتبرت أن هذا التصعيد الخطير والممنهج على الأقصى من شأنه أن يؤجج الصراع في مدينة القدس التي هي موضوع للاستهداف الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد الأقصى.

ودعت "شؤون القدس" الأمة العربية والإسلامية إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي، والتحرك الفوري والفعلي لوقف كامل الانتهاكات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس، وتهجير مواطنيها منها، وعزلها وتغيير الوضع القائم فيها.