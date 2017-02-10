استشهد الشبان البحرينيون الثلاثة رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة الخميس على متن قارب.

وادّعت وزارة الداخلية البحرينية بأن الشبان قضوا أثناء محاولة هروب مجموعة من المُطاردين على متن قارب الى خارج البحرين، مضيفة أنها اعتقلت عددا منهم فيما أُصيب آخرون بجروح.

وفي السياق علّق المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش على كلام الداخلية، فشكّك في سلسلة تغريدات له على "تويتر" بالرواية الرسمية، قائلا: "لا نستطيع أن نقبل برواية الجهات الرسمية، فأقبية السجون شهدت تعذيبا أفضى للموت بحق عدد من المواطنين ولم تتمّ مساءلة المتورّطين"، وأضاف: "أمام السجل الحقوقي المشوّه للمنظومة الأمنية في البحرين لا بديل عن تشكيل لجان التحقيق الدولية في الحوادث الغامضة"، وختم "الطرف الوحيد حول رواية سجناء" جو" ومنذ اللحظة الأولى هو السلطة، ولا ثقة في عدم حدوث انتهاكات في تفاصيل القضية".

بدورها، أكدت عوائل الشهداء رضا الغسرة ومصطفى يوسف ومحمود يوسف أن الجهات الرسمية لم تتواصل معها بشأن جثامين أبنائها، فيما قالت النيابة العامة إنها لا تمتلك أية معلومات حول القضية وإن وزارة الداخلية لم تتواصل معها بهذا الشأن، وفق ما أفادت قناة "اللؤلؤة".

هذا وزفّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط شهداء الحرية الثلاثة رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف عبد علي، معتبرا أن المجزرة البشعة التي ارتكبت بحقهم تكشف حالة ضعف النظام وأجهزته.

ووصف الائتلاف في بيان له الجريمة بالإعدام الميداني، مؤكدا أنّ هذه الدماء الزاكية التي سُفكت ظلما ستكون زلزالا مدويا في وجه النظام.

ودعا الائتلاف جماهير الشعب لحفظ الدماء عبر النزول الجماهيريّ الكبير إلى الساحات والشوارع.

كذلك استنكرت المعارضة البحرينية في الخارج جريمة قتل الشبّان الثلاثة، ودعت الى تشييعهم بشكل يليق بهم.

وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج في بيان لها أن جريمة إعدام الشهداء ميدانيًا أتت بسبب معارضتهم للنظام.

من جانب آخر ذكر موقع "المنامة بوست" أنّ صحّة الشاب مصطفى حمدان الذي أُصيب في الهجوم الدموي قبل أسابيع على بلدة الدراز تدهورت، بسبب عدم تلقّيه الرعاية الطبيّة الكافية في مستشفى السلمانيّة، حيث يبرّر المسؤولون في المستشفى إهمالهم بالقول ليس هناك استشاري يمكن له متابعة حالته.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الوضع الصحّي لحمدان يزداد تدهورا بعد أن ظلّ مكان الجراحة في رأسه دون تنظيف وتعقيم منذ يوم العمليّة، فيما ترفض إدارة المستشفى تسليم عائلته تقريرا مفصّلا بشأن حالته الصحية.

وبيّنت المعلومات أنّ أحد الأطبّاء جاء لفحص عينه قبل أن يقول إنّها سليمة، على الرغم من تكتّل الدم وتعرّضها على ما يبدو لجفاف شديد، في حين تتعرّض عائلة حمدان للتفتيش والتهديد من قِبل حرّاس الشرطة الذين يحرسون الغرفة بداعي أنّه مطلوبٌ أمنيًا.

وكان حمدان قد نُقل للمستشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال هجوم قوّات النظام على المعتصمين في الدراز فجر الخميس 26 يناير/كانون الثاني الماضي.