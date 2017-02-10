الأمم المتحدة: خطة الاستجابة الإنسانية للوضع في اليمن بحاجة إلى 1ر2 مليار دولار

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي ومرتزقتها خسائر مادية وبشرية، مساء الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، إثر تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية للزحوفات شرقي مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وأعلن مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية باليمن تصدوا ببسالة لزحوفات قوى الغزو ومرتزقتها وألحقوا بهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس ، أكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان دمروا عددا من الآليات التابعة لقوى العدوان بقصف صاروخي استهدف تجمعاتهم شرق المخاء.

هذا ودمّر الجيش واللجان الشعبية، أمس الجمعة، آلية تابعة لمرتزقة العدوان واغتنموا أخرى خلال مواجهات في أطراف مديرية المخاء.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان هاجموا آليات وتجمعات المرتزقة في أطراف مديرية المخاء، مؤكداً تدمير آلية واغتنام أخرى خلال المواجهات.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الخميس تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الطوال بقطاع جيزان.

وأكد مصدر عسكري بأن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بقذائفها تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الجوازات بالطوال بجيزان محققة إصابات مباشرة في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.

وعلى ذات الصعيد وثَّق الإعلام الحربي في وقت سابق الخميس مشاهد لتدمير الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية في مركز عوجبة في قطاع جيزان، ولقي جندي سعودي مصرعه كان على متنها، فيما لاذ جندي آخر بالفرار.

وفي السياق استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الخميس تجمعات لمرتزقة العدوان في ميدي غربي محافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة.

وفي غضون ذلك سقط أربعة شهداء من المدنيين، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، استهدفت صباح أمس الجمعة، سيارة مواطن في محافظة صعدة.

ونقل مراسل "المسيرة نت" بصعدة عن مصادر محلية أن الشهداء سقطوا عندما استهدف طيران العدوان سيارة مواطن في منطقة ذويب بمديرية حيدان.

وتعرضت محافظة صعدة الجمعة لعدة غارات من قبل طيران العدوان وقصف مدفعي للجيش السعودي، حيث شن الطيران غارتين على مفرق باقم ومثلهما على منطقة آل سالم بمديرية كتاف، فيما تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف مدفعي سعودي.

من جهة اخرى أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني الجمعة خطة الاستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في اليمن بقيمة 1ر2 مليار دولار.

وتعد المناشدة التي أطلقت بجنيف المناشدة الدولية الأكبر في تاريخ اليمن بهدف ضمان تقديم المساعدة المنقذة لحياة حوالي 12 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري 2017م.

ووفقا لبلاغ صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء تشير التقديرات إلى أن نحو 3ر10 ملايين شخص تأثروا بالحرب بشكل حادّ ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية تشمل توفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الطبية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والحماية للبقاء على قيد الحياة.

وقال البلاغ " إن حوالي 3ر3 ملايين شخص فيهم 1ر2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحادّ بينما لا يزال 2 مليون شخص في حالة نزوح داخلي ".

وأشار البلاغ إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2017م صممت خصيصا لتوفير المساعدة للأشخاص الذين يعانون من الحاجة الماسّة إضافة إلى توفير المساعدة لعدد محدود من الأشخاص الذين يهددهم خطر الانزلاق إلى وضع الحاجة الماسّة.