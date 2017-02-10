أكّد الرئيس السوري بشار الأسد أن الولايات المتحدة إذا أرادت أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب ينبغي أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية، لأن إلحاق الهزيمة بالإرهاب في بلد لا يمكن أن يكون دون التعاون مع شعبه وحكومته.

وفي مقابلة مع موقع "ياهو نيوز" الالكتروني، قال الرئيس الأسد إن "المناطق الآمنة للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما يصبح هناك استقرار وأمن وعندما لا يكون هناك إرهابيون وتدفق ودعم لهم من قبل الدول المجاورة والدول الغربية، عندها يمكن أن يكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا"، مضيفا إن "الأكثر قابلية للحياة والأكثر عملية والأقل كلفة هو أن يكون هناك استقرار وليس مناطق آمنة" مشيرا إلى أنها "ليست فكرة واقعية على الإطلاق".

واعتبر الرئيس الأسد أن "التعاون في أي صراع حول العالم يحتاج تقاربا بين الروس والأمريكيين وهذا جوهري جدا ليس فقط بالنسبة لسوريا".

ولفت الرئيس الأسد إلى أنه "من المعيب أن تنشر منظمة العفو الدولية تقريرا دون دليل على الإطلاق"، مؤكدا أن "التقارير التي تنشرها المنظمة تضع مصداقيتها موضع الشك وهي دائما منحازة ومسيسة".

ووصف الرئيس الأسد أزمة النازحين السوريين بـ"الكارثة الإنسانية التي تسبّب بها الدعم الغربي لأولئك الإرهابيين بالطبع، والدعم الإقليمي الذي قدمته تركيا وقطر والسعودية، إنّ هذا لم يحدث بالمصادفة".

وردا على سؤال، قال الرئيس السوري إن "نقطة التحول كانت عندما اتخذنا القرار بمحاربة الإرهاب رغم الحملة الدعائية التي شنت ضدنا في الخارج، وخصوصا في الغرب، ورغم كل الضغوط.. تلك كانت نقطة التحول.. حلب كانت خطوة مهمة ضد الإرهابيين.. لا أستطيع القول إنها كانت نقطة تحول.. لأننا ما زلنا على الطريق نفسه وفي الاتجاه نفسه.. نحن لم نغير وجهتنا"، وإن كانت نقطة تحول بالنسبة للإرهابيين أشار الأسد إلى أنه لا يستطيع الإجابة عن ذلك، قائلا "ربما هي نقطة تحول بالنسبة للإرهابيين… نقطة تحول بالنسبة لأسيادهم في الغرب والمنطقة، ربما قد تكون كذلك، لكن عليهم هم أن يجيبوا عن هذا السؤال، فأنا لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنهم".

من جانب آخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تبذل جهودا حثيثة لتيسير التفاهم المتبادل بين الحكومة والأكراد في سوريا من أجل الحفاظ على البلاد موحدة.

وقال لافروف في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تتوسط بين الحكومة السورية وأكراد سوريا، قال: إن 4 جولات من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين دمشق والأكراد أجريت، بالوساطة الروسية، في فترة ما بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من العام 2016 .

وأوضح لافروف أن الوفد الحكومي السوري تباحث خلال هذه اللقاءات مع ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية لأكراد سوريا، من بينهم قيادات في وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا.

وأشار إلى "وجود عدد كبير من نقاط التماس في موقفي الطرفين وحالات التقدم البناءة التي تشهدها موسكو في الآونة الأخيرة"، معتبرا ذلك خير دليل على قدرة الطرفين على "التوصل إلى تفاهمات".

وأكد الوزير الروسي أن القضية الكردية هي الموضوع الرئيسي فيما يتعلق بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وآفاق تحقيق الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن مشاركة موسكو بصورة نشطة في شؤون المنطقة والتي من شأنها إعادة الاستقرار والقضاء على بؤر الإرهاب الدولي هناك، تتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى المساعدة في إيجاد حلول توافقية ضرورية تتيح لجميع المكونات العرقية والطائفية للمجتمع السوري العيش في سلام ووئام والشعور بالراحة في بلد موحد.

من جانبه قال مفتي الجمهورية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون "إن تدريب تركيا للإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا كان بهدف الامتداد إلى روسيا"، معربًا عن شكره للكنيسة الأرثوذكسية التي وقفت منذ عام 2013 وحتى اليوم في خندق واحد إلى جانب سوريا وشعبها.

وخلال لقائه أمس الجمعة الوفد البرلماني والطبي والإعلامي الروسي الذي يزور سوريا حالياً، أشار حسون إلى "التضحيات التي قدمها الروس خلال الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد إذ اختلطت دماؤهم مع دماء أبناء سوريا في سبيل الدفاع عنها".

بدوره، أوضح رئيس الوفد الروسي ديمتري سابلين أن روسيا تقف في صف واحد مع سوريا تجاه الأزمة فيها، وأنه من المهم إعادة إعمار النفس البشرية، مندداً بأعمال التنظيمات الإرهابية المسلحة التي شاهدها الوفد خلال زيارته مدينة حلب، حيث وجدوا المدارس تستخدم لعملياتهم الإجرامية طيلة فترة الأزمة عوضًا عن تعليم الأطفال فيها.

ميدانياً سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة لاجتثاث التنظيم التكفيري من منطقة تدمر الجمعة.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن وحدة من الجيش وسعت نطاق سيطرتها في منطقة جحار بريف تدمر الغربي بعد عمليات نوعية مكثفة أسفرت عن استعادة السيطرة على مساحات جديدة من بينها التل الغربي لعبارة جحار والسيطرة ناريا على العبارة.

ويقع التل الغربي لعبارة جحار على مقربة من محطة جحار للغاز على بعد نحو 3 كم غرب معمل حيان للغاز الذي قام إرهابيو تنظيم “داعش” بإضرام النار فيه يوم الخميس الماضي ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة جدا فيه.

وذكر المراسل أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد ثقيل متنوع للتنظيم التكفيري بينما فر العديد منهم باتجاه عمق منطقة حقول الآبار والغاز.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد مقتل 9 إرهابيين من تنظيم “داعش” وتدمير صهريج وجرافة للتنظيم التكفيري خلال غارة جوية للطيران الحربي السوري على أحد أوكارهم في أطراف مدينة تدمر.

وسيطرت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها منذ مطلع الشهر الماضي بريف حمص الشرقي على مساحات كبيرة بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

في هذه الأثناء تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت عدداً من النقاط العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش “أحبطت هجوماً للمجموعات الإرهابية من عدة محاور على بعض النقاط العسكرية في بلدة كنسبا نحو 50 كم عن مدينة اللاذقية وجبلي حسن الراعي والقلعة وقضت على عدد من الإرهابيين المهاجمين وأصابت آخرين”.

وتضم التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “لواء أحرار الساحل” و “لواء السلطان عبد الحميد” تسلل معظمهم عبر الحدود التركية بدعم من نظامي أردوغان الاخواني وآل سعود الوهابي.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري بإسناد من الطيران الحربي عمليات على تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش “دمرت في رمايات مدفعية مستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” في منطقة المعامل على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور”.

ولفت المراسل إلى إن وحدة من الجيش مدعومة بالطيران الحربي نفذت ضربات دقيقة على تجمع للتنظيم التكفيري في تلة الـ 17 المجاورة لجبل ثردة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين و5 أوكار للإرهابيين.

وحققت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي خلال اليومين الماضيين تقدما في منطقة المقابر ودمرت تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المطار وفى منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.