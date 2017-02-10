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رقم الخبر: 187004 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: منوعات  
علاقة صداقة غريبة بين رجل ودب عملاق!

علاقة صداقة غريبة بين رجل ودب عملاق!

نشأت علاقة صداقة غريبة وفريدة من نوعها بين رجل ودب عملاق.

فقد نشر مركز إنقاذ الحيوانات البرية في ولاية نيويورك الأمريكية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد العاملين في المركز وهو يلعب ويعانق دباً عملاقاً ملقب بـ(جيمبو) ويبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويتصارع مع العامل جيم بشكل ودي محاولا عدم إلحاق أي أذى بصديقه.

وقال ناطق باسم مركز إنقاذ الحيوانات البرية: (إن المركز قام بإنقاذ الدب بعد العثور عليه مصاباً في إحدى الغابات في عمر مبكرة)، بحسب موقع (يو بي آي) الإلكتروني.

وعلّق الناطق على مقطع الفيديو: (يمكن للجميع أن يلاحظ مدى الحب الذي يكنه الدب جيمبو لصديقه).

يذكر ان الدببة حيوانات مفترسة ويعرف عنها تمزيق فريستها وأكلها وهي حية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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