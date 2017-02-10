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رقم الخبر: 187000 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: منوعات  
كيف استقبل مدير شركة موظفيه بعد الإجازة!

كيف استقبل مدير شركة موظفيه بعد الإجازة!

قرر رئيس شركة صينية أن يستقبل موظفيه بطريقة مختلفة بعد عودتهم من إجازة رأس السنة الصينية.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية قام مدير الشركة برمي النقود على موظفيه فور عودتهم من الإجازة وظهر الرجل وهو يقف في الطابق الأول من الشركة وفاجأ موظفيه برمي نقود ورقية من فئة 100 يوان.

واستقبل الموظفين هذا الترحاب بالذهول وتسارعوا على أخذ النقود بعد أن قام المدير بهذه المفاجأة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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