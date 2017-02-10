يكلّف كيس المقرمشات الصغير في الولايات المتحدة ما لا يزيد عن دولارين، لكن حبة واحدة مميزة من هذا الكيس بيعت بما يقارب 100 ألف دولار، لسبب لا يصدق.

ووصلت المزايدة على قطعة مقرمشات من ماركة (تشيتوس) على شكل الغوريلا الشهير (هارامبي) الى ما أكثر من 99 ألف دولار على موقع (إيباي) الشهر يوم الاثنين.

وقتل الغوريلا العام الفائت من قبل حراس الأمن في حديقة حيوانات مدينة سينسيناتي الأميركية عندما وقع طفل في قفصه، وازدادت شعبيته بعدها حيث اعتبر الكثيرون في أميركا الشمالية أن موته كان ظالماً.

وتعدى عدد المزايدين على الموقع الى الـ100 مزايد، وبدأت المزايدة بـ11.99 دولار حتى وصل الرقم الأخير الى 99.900 دولار، وهو المبلغ الذي سيحظى صاحبه بقطعة الـ(التشيتوس) المميزة.

ووفقاً لموقع (أميركا اليوم)، فإن الشخص الذي عرض القطعة للبيع وصف قصته على (إيباي) قائلاً: (عندما فتحت مقرمشات (تشيتوس) الحارة، وجدت القطعة المميزة التي تشبه الغوريلا هارامبي).

وذكر البائع أن توصيل القطعة للمشتري سيكون (من دون أي مقابل).