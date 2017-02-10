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|رقم الخبر: 186998
|تاريخ النشر: شباط 10, 2017
|الوقت: 19:27
|الاقسام: محليات
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قاسمي: نرفض رفع صور مشبوهة عن بلد جار خلال مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
شجب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، رفع صور مشبوهة خلال المسيرات الجماهيرية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وأكد أن ذلك يهدف الى الإساءة للعلاقات بين ايران والكويت.
وأضاف قاسمي، أن رفع مثل هذه الصور تعكس رؤية غير صحيحة تجاه الدول الجارة وأن ايران حكومة وشعباً ترفض وتدين ذلك.
وأكد على العلاقات الطيبة مع الكويت وبقية الدول الجارة، واصفاً مثل هذه الخطوة بأنها مشبوهة وغير حكيمة.
واعتبر قاسمي إن نشر صور مشبوهة خلال إقامة مسيرة (22 بهمن) المجيدة تهدف إلى الإخلال بالعلاقات بين إيران والحكومة والمسؤولين الكويتيين وقال إن الإنتشار الواسع لهذه الصور على مواقع الإنترنت والتي تنقل مشاهد وتصورات غير حقيقية عن هذا البلد الجار، أمر مرفوض من قبل الحكومة والشعب الإيراني.
وأضاف إن عداء بعض الدول والجهات مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للشعب الإيراني بات واضحاً ومن الطبيعي أن يواجه الطابع العدواني لهما برد فعل من قبل الشعب المسلم إلا أن هذا ينطبق مع العلاقات الودية بين إيران والكويت خاصة مع الرسائل الودية والبناءة المتبادلة بينهما وكذلك مع أهداف الثورة الإسلامية المجيدة التي تسعى إلى التضامن بين الأمة الإسلامية.
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