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رقم الخبر: 186997 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: منوعات  
ماذا فعل مطعم نيويوركي للإحتجاج على سياسة ترامب؟!

ماذا فعل مطعم نيويوركي للإحتجاج على سياسة ترامب؟!

في خضم حملات التنديد الكثيرة بمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بالهجرة، قرر مطعم في نيويورك إبداء اعتراضه بطريقة مبتكرة عبر نشر رسائل مؤيدة للمهاجرين (الذين صنعوا أمجاد أميركا).

مطعم (كيويانا) في بروكلين المتخصص في الأطباق النيوزيلندية، معروف أصلاً بفضل شهرة الطاهي المسؤول عنه مارك سيمنز أحد أبرز وجوه برنامج تلفزيون الواقع (توب شيف).

غير أن الرسالة التي قرر طبعها على فواتير المطعم قد تزيد شهرته: إذ يمكن قراءة عبارة (المهاجرون يصنعون عظمة أميركا (هم أيضاً من حضّروا طبقكم وتولوا خدمتكم اليوم))، في تحوير للشعار المعروف خلال حملة دونالد ترامب.

وقد انتشر الخبر في شأن هذه الخطوة بفعل تغريدة نشرتها صحافية في محطة (إن بي سي) كانت تتناول الطعام في هذا المطعم الأحد، مرفقة إياها بصورة عن الفاتورة. وبعد 48 ساعة، حققت الصورة انتشاراً كبيراً مع 100 ألف إعادة تغريدة وفق مجلة (فورتشن).

وقد اعترضت مطاعم أخرى في نيويورك لا تستطيع بأكثريتها العمل من دون الاستعانة بمهاجرين، على مرسوم ترامب.

ويحظر المرسوم دخول رعايا سبع دول مسلمة الولايات المتحدة لفترة ثلاثة أشهر كما يمنع دخول اللاجئين من كل الجنسيات لأربعة أشهر، وقد تم تعليق العمل بهذا المرسوم من جانب قاض فيدرالي أميركي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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