عرض الملياردير السويدي (لاسلو سومبا تفالي) خمسة ملايين دولار لمن يتمكن من القيام بمهمة محددة، اشترطها لنيل هذا المبلغ.

وبحسب (هافينجتون بوست)، تتلخص المهمة في وضع وتطوير نظام حكم للعالم أجمع، أفضل من النظام المعمول به حالياً، على أن يعمل هذا النظام على مقاومة التغير المناخي ويَحدَّ من نسبة الفقر.

ويرغب رجل الأعمال ومؤسس شركة (Global Challenges) من خلال دعوته تلك في إيجاد الشخص الذي يعمل على تطوير النظام الدولي الحالي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك لأن النظام الحالي لم يعد قادراً على مجابهة مخاطر القرن الحادي والعشرين. وأضاف قائلاً إنه من الواجب علينا بشكلٍ ملح إيجاد أفكار جديدة وناضجة لمواجهة التحديات العالمية الحالية.

التطوير الذي يرغب فيه (لاسلو سومباتفالي) يشمل حلَّ المشاكل العالمية، كالزيادة السكانية والتغير المناخي والفقر.

ويدعو سومباتفالي الجميعَ لإرسال أي مقترحات إليه حتى 24 مايو.