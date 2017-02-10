يا جماعة الخير هنالك في الطرف المقابل لكم وسائل اعلام لها صوت عال وصورة جميلة وورق يلمع وألوان خلابة.. مش هذا هو سلاحها الوحيد.. بل أن سلاحها ورأسمالها الأهم والأعظم والأخطر والأكبر هو أنها تستغل غباء وجهل جمهورها وضعف ذاكرتهم.. لدرجة أنهم يتابعون دون أن «يشغّلوا» الذاكرة!!..

قال المريض للطبيب: يا دكتور أنا أعاني كثيراً من مرض النسيان.. فسأله الدكتور: منذ متى وأنت تعاني من هذا المرض؟! فردّ المريض بدهشة: أي مرض؟! هذا هو حال جمهور العربية والجزيرة والمستقبل والشرق الأوسط والحياة والشرقية و«المرقية»!!..

لا أطيل على حضراتكم.. الدليل الجديد هو الحدث الأبرز اللي صار «عاملاً مشتركاً» عند كل وسائل الإعلام «المنبطح» المنفتح.. «المعتدل» المبتذل.. النظام السوري نفّذ ومازال ينفّذ حملة اعدامات واسعة النطاق في سجن صيدنايا!!..

بصراحة أحبتي أنا رغم متابعتي الدقيقة واليومية للأحداث في سوريا منذ ست سنوات غير أني يشهد الله لم أسمع ببلدة اسمها صيدنايا ولا بالسجن المقام فيها.. تبيّن أنه فعلاً يوجد سجن بهذا الإسم.. ولكن آن الأوان عند مؤلف ومخرج لعبة الخراب والدمار وسفك الدماء في سوريا أن يستفيد من هذا الإسم ضمن سيناريو جديد يناسب المرحلة فقرر انتاج حلقة جديدة ضمن السلسلة.

والله يا أحبتي أنا أشعر بالفخر والإعتزاز لحبي واعتزازي بالشعب السوري والجيش السوري والقيادة السورية التي عزّ نظيرها في هذا الزمان.. لله دركّم أيّها الصامدون الأبطال.. لقد أعييتم الطرف المقابل.. جرّب معكم عدّة سيناريوهات كان قد استعملها بنجاح في أماكن أخرى.. لكنها فشلت أمام صمودكم.. استعمل «اللبننة» ثم «الأفغنة».. و«العرقنة».. و«الصوملة».. و«والبنغزة» عندما أراد أن يجعل من حلب بنغازي أخرى.. ثم اضطر الى تجربة سيناريو «السرنكة» يعني على الطريقة السريلانكية.. ثم استعمل «البركنة الفسونة» يعني البوركينية الفاسوية!!..

كل آلاعيب أعداء سوريا العروبة والإسلام والمقاومة فشلت وها هم ينحدرون الى مستوى الإتهامات وتشويه السمعة بعد أن فشلوا في الميدان والسياسة.