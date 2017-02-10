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رقم الخبر: 186994
تاريخ النشر: شباط 10, 2017
الوقت: 19:07
الاقسام: منوعات
البؤر الاستيطانية وعملية السلام!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
البؤر الاستيطانية
السلام
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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