  • الجمعة ١٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186993 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
السفير الروسي ينفي تزويد ايران بـ"إس-400"

السفير الروسي ينفي تزويد ايران بـ"إس-400"

دحض ليفان جاغاريان السفير الروسي في طهران الأنباء بشأن توريد منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية إلى إيران ووصفها بأنها منافية للواقع.

وذكر السفير جاغاريان أن مثل هذه الشائعات تظهر بشكل دوري بين الحين والآخر.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو أنجزت في العام الماضي تنفيذ العقد الخاص بتوريد منظومات "إس -300" إلى إيران.
وأكد السفير أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستستخدم البنى التحتية العسكرية الإيرانية خلال تنفيذ العمليات ضد الإرهابيين في سوريا أو أي مكان آخر إذا رأت موسكو وطهران ضرورة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الروسي استخدم قاعدة " نوجة" الجوية في همدان لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن بلاده مستعدة للنظر في طلب الاتحاد الروسي بشأن استخدام القواعد العسكرية الإيرانية ولكن لم تجر أي مباحثات حول ذلك حتى الآن.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4457 sec