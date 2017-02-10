وذكر السفير جاغاريان أن مثل هذه الشائعات تظهر بشكل دوري بين الحين والآخر.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو أنجزت في العام الماضي تنفيذ العقد الخاص بتوريد منظومات "إس -300" إلى إيران.

وأكد السفير أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستستخدم البنى التحتية العسكرية الإيرانية خلال تنفيذ العمليات ضد الإرهابيين في سوريا أو أي مكان آخر إذا رأت موسكو وطهران ضرورة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الروسي استخدم قاعدة " نوجة" الجوية في همدان لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن بلاده مستعدة للنظر في طلب الاتحاد الروسي بشأن استخدام القواعد العسكرية الإيرانية ولكن لم تجر أي مباحثات حول ذلك حتى الآن.



