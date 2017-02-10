وصف رئيس الوزراء الارميني كارن كاربتيان تعاون ايران مع بلاده بأنه مناسب، داعيا الى تطوير هذه العلاقات لاسيما في حقل الطاقة.

وقدم رئيس الوزراء الارميني في كلمته خلال مراسم خاصة اقامتها السفارة الايرانية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تهانيه بهذه المناسبة لايران حكومة وشعبا واصفا تعاون ايران مع بلاده بانه مناسب داعيا الى تطوير هذه العلاقات لاسيما في حقل الطاقة.

واشار الى تطوير العلاقات مع ايران باعتباره يتصدر اولويات الحكومة الارمينية مؤكدا ضرورة استثمار الطاقات المتاحة اكثر فاكثر لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية معتبرا ان لقاءات كبار المسؤولين للبلدين تلعب دورا في تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.





