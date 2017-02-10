  • الجمعة ١٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186992 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: محليات  
رئيس الوزراء الارميني يدعو لتطوير العلاقات مع ايران
خلال مراسم ذكرى انتصار الثورة

رئيس الوزراء الارميني يدعو لتطوير العلاقات مع ايران

وصف رئيس الوزراء الارميني كارن كاربتيان تعاون ايران مع بلاده بأنه مناسب، داعيا الى تطوير هذه العلاقات لاسيما في حقل الطاقة.

وقدم رئيس الوزراء الارميني في كلمته خلال مراسم خاصة اقامتها السفارة الايرانية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تهانيه بهذه المناسبة لايران حكومة وشعبا واصفا تعاون ايران مع بلاده بانه مناسب داعيا الى تطوير هذه العلاقات لاسيما في حقل الطاقة.
واشار الى تطوير العلاقات مع ايران باعتباره يتصدر اولويات الحكومة الارمينية مؤكدا ضرورة استثمار الطاقات المتاحة اكثر فاكثر لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية معتبرا ان لقاءات كبار المسؤولين للبلدين  تلعب دورا في تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6530 sec