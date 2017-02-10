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رقم الخبر: 186990 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: دوليات  
مصادر: ميركل تشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر

مصادر: ميركل تشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر

قالت مصادر حكومية لرويترز إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني الأسبوع القادم. وقبل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

بالفعل دعوة لحضور المؤتمر الذي يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وانتقد سياسات ميركل.
وكانت آخر مشاركة لميركل في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في 2015. وأبلغت المستشارة الألمانية ترامب في اتصال هاتفي في 29 يناير كانون الثاني بأن الحرب العالمية ضد الإرهاب ليست ذريعة لمنع اللاجئين أو أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وسيناقش المشاركون في المؤتمر مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأزمة الأوكرانية والعلاقات مع روسيا والحرب في سوريا.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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