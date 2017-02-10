بالفعل دعوة لحضور المؤتمر الذي يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وانتقد سياسات ميركل.

وكانت آخر مشاركة لميركل في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في 2015. وأبلغت المستشارة الألمانية ترامب في اتصال هاتفي في 29 يناير كانون الثاني بأن الحرب العالمية ضد الإرهاب ليست ذريعة لمنع اللاجئين أو أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وسيناقش المشاركون في المؤتمر مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأزمة الأوكرانية والعلاقات مع روسيا والحرب في سوريا.

